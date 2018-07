Feuerwehr Braunschweig löscht Ackerflächen und brennendes Haus

Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr Braunschweig hatten am Donnerstag alle Hände voll zu tun. Neben einem Hausbrand in Watenbüttel sorgte das weiterhin trockene und heiße Wetter für mehrere Einsätze bei Flächenbränden.

Am frühen Abend - gegen 18.23 Uhr - hieß die Alarmmeldung: Brand in einem leerstehenden Gebäude am Gut Steinhof in Watenbüttel. Im Erdgeschoss stand der Treppenaufgang aus Holz in Flammen. Das berichtet die Feuerwehr Braunschweig am Freitag. Mit gebündelten Kräften der Feuerwehren Völkenrode und Watenbüttel sowie dem Löschzug der Berufsfeuerwehr drangen die Wehrleute in das Haus ein. "Dazu musste zunächst die Tür aufgebrochen werden. Das Feuer wurde dann schnell gelöscht und das Gebäude durch die Feuerwehr maschinell entraucht", heißt es in dem Bericht der Feuerwehr. Verletzt wurde niemand Die Brandursache ist noch nicht bekannt - die Polizei ermittelt.

Zudem brannten in den Abendstunden in Waggum mehrere Ackerflächen - die aber alle schnell gelöscht waren. Bei einem brennenden Kornfeld am Bechtsbütteler Weg etwa musste die Fachzüge der Feuerwehr Braunschweig gar nicht mehr eingreifen - Ortsfeuerwehr Waggum und die Berufsfeuerwehr hatten die Flammen bereits unter Kontrolle, sodass der Brand sich auf etwa 80 Quadratmeter begrenzte.