Polizei sucht in der Nacht mit Hubschrauber nach Einbrechern

Braunschweig In Rautheim sind zwei Einbrecher in ein Haus eingebrochen. Die Polizei suchte die Wohngegend mit einem Hubschrauber ab. Ein Täter ist noch flüchtig.

In der Wohnsiedlung Roselies-Quartier in Rautheim sind in der Nacht zu Dienstag zwei Einbrecher in einen Neubau eingebrochen. Laut Polizei hatte ein Anwohner die beiden Täter gegen 1.50 Uhr bemerkt und die Polizei gerufen.

Mehrere Funkstreifen fuhren zum Wohngebiet und umstellten das Gebäude. Wie Polizeisprecher Joachim Grande mitteilt, gaben die Beamten einen Warnschuss ab, um auf die Position der Polizei aufmerksam zu machen. Die beiden Einbrecher versuchten zu flüchten, dabei konnte die Polizei einen von beiden festnehmen.

Der zweite Täter konnte entwischen. Daraufhin setzte die Polizei auch einen Hubschrauber zur Suche ein, diese verlief aber erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen.