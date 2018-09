Radfahrer stiehlt Geldbörse - Zeugen gesucht

Ein Radfahrer hat einem 34-Jährigen am Sonntag die Geldbörse gestohlen. (Symbolfoto)

Braunschweig Einem 34-Jährigen ist am Sonntagabend vor einem Zigarettenautomaten die Geldbörse gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Teuer bezahlen musste ein 34-jähriger Mann seine Zigaretten, die er aus dem Automaten erwerben wollte: Der Mann hatte am Sonntagabend seine Geldbörse kurz auf einem Automaten an der Straße Am Lehmanger abgelegt, um sich Zigaretten zu holen. Er sprach dabei kurz mit einem unbekannten Mann, weil der Altersnachweis mit seinem Ausweis nicht funktionierte.

Laut Polizei nutzte ein Fahrradfahrer diese Unachtsamkeit. Im Vorbeifahren ergriff er die Geldbörse und flüchtete anschließend mit hoher Geschwindigkeit. Der 34-jährige konnte keine Beschreibung des Täters abgeben. Der Gesamtschaden liege bei über 200 Euro.

Die Polizei bittet daher die von dem Geschädigten angesprochene Person sowie weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges an dem beschriebenen Zigarettenautomaten beobachtet haben, sich mit dem Polizeikommissariat Süd unter der Rufnummer 05 31 4 76 35 15 in Verbindung zu setzen.