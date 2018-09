Vier Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Braunschweig sind am Samstagabend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht worden. (Symbolbild)

Vier Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Neue Knochenhauerstraße in Braunschweig sind am Samstagabend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht worden.

Laut Polizei hatte eine 27-jährige Mieterin in der Küche ihrer Wohnung vergessen, ein Elektrogerät auszuschalten. Dieses hatte sich dann vermutlich durch Überhitzung entzündet und die Küchenmöbel in Brand gesetzt. Ein Gebäudeschaden entstand aber nicht.