Frankfurt (Oder) Ein 37-Jähriger, den die Staatsanwaltschaft Braunschweig mit einem Haftbefehl gesucht hat, wurde von der Polizei in Frankfurt (Oder) festgenommen.

Flüchtiger Täter in Frankfurt (Oder) gestellt

Am Donnerstagabend haben Frankfurter Bundespolizisten einen verurteilten Straftäter auf der Bundesautobahn 12 festgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten die Beamten gegen 20.10 Uhr einen 37-jährigen Mann als Mitreisenden eines PKW mit polnischen Kennzeichen an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-West in Fahrtrichtung Berlin. Bei der Überprüfung des Mannes stellte die Streife fest, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig seit Januar dieses Jahres mit einem Haftbefehl nach ihm suchte. Das Amtsgericht Braunschweig hatte ihn im Oktober 2017 wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 300 Euro bzw. 20 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt.

Der 37-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe sowie weitere Verfahrenskosten an Ort und Stelle begleichen und somit seine Reise im Anschluss fortsetzen.