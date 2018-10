Am Amalienplatz in Braunschweig geriet ein Mann unter einen Bus.

Braunschweig An der Bushaltestelle Amalienplatz ereignete sich am Freitagabend ein Unfall mit einem Bus. Ein Mann geriet unter den Bus wurde schwer verletzt.

Die hinteren Reifen des Busses erfassten den rechten Arm eines Braunschweigers und klemmte diesen ein, berichtet ein Sprecher der Berufsfeuerwehr.

Die Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst waren am Einsatzort, um den Mann zu befreien. Auch der Busfahrer wurde vor Ort rettungsdienstlich betreut. Der Eingeklemmte wurde mit schweren Verletzungen am Arm in die Klinik gebracht.