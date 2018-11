Vorbote des Weihnachtsmarktes – Die Braunschweiger Tanne steht

Braunschweig. Die ersten weihnachtlichen Tannenbäume stehen seit Donnerstag auf ihren Plätzen am Domplatz und dem Altstadtmarkt und läuten die Adventszeit ein.

In der Innenstadt werden am heutigen Donnerstag die weihnachtlichen Nordmanntannen aufgestellt. Auch in diesem Jahr spendeten Bürger die Bäume.

Der elf Meter hohe Baum für den Domplatz kommt in diesem Jahr von der Familie Dahle aus Vallstedt. Gegen 14 Uhr haben Mitarbeiter des Fachbereichs Stadtgrün und Sport der Stadt Braunschweig die Tanne aufgestellt. „Dieser Baum hat unsere Familie seit 30 Jahren begleitet, da wächst er einem natürlich ans Herz. Mittlerweile nimmt der Baum aber unserem Nachbarn Sonne. Da spenden wir ihn gern, sodass sich in der Innenstadt viele Leute an ihm erfreuen können“, sagt Lydia Dahle.

Insgesamt drei große Nordmanntannen stehen in der Weihnachtszeit in der Braunschweiger Innenstadt. Foto: Lara Hann

Der Baum für den Altstadtmarkt stammt aus der Gartenstadt und wird auch am heutigen Donnerstag aufgestellt. Der dritte Baum für den Ruhfäutchenplatz ist mit dem Aufbau des Riesenrads verbunden. Daher wird dieser erst einen Tag vor der Eröffnung des Braunschweiger Weihnachtsmarktes aufgestellt.

Die Beleuchtung der Bäume wird vorinstalliert und zeitweise getestet, damit am 28. November um 18 Uhr bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes alles glatt läuft.