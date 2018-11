Dieb raubt Rentnerin die Handtasche

Wie die Polizei meldet, war die Frau nach ihrem Einkauf im Kanzlerfeld zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Sie trug eine Tasche mit Lebensmitteln in der einen Hand und ihre Handtasche über der Schulter, so dass sie diese schräg vor ihrem Oberkörper festhalten konnte. Als sie auf einem Gehweg war, der als Verbindungsweg zwischen zwei Straßen dient, sprach sie jemand von hinten an. Zeitgleich entriss ihr diese Person die Handtasche. Die Frau stürzte und zog sich Verletzungen zu. Der Täter entkam. Seine Beute dürfte einen Wert von 20 Euro kaum übersteigen.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder