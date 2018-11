Das Ringgleis wird im nächsten Jahr fertig

Nach 17 Jahren Bauzeit ist Land in Sicht: Die Ringgleis-Planer der Stadt kündigen an, dass im nächsten Jahr der Ring geschlossen und der ruhige Fuß- und Radweg um die ganze Stadt führen wird. Ein Ende der Bauarbeiten ist dennoch nicht in Sicht. Im gesamtstädtischen Arbeitskreis Ringgleis wurde das 3,8-Millionen Euro-Paket vorgestellt, das im nächsten Jahr, die Rede ist von September 2019, zum Ringschluss führen wird. Eine Vielzahl von...