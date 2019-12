Braunschweigs höchstes Restaurant eröffnet Ende Mai

Mehr als drei Jahre sind seit der Eröffnung des BraWo-Parks schon vergangen– und mehr als drei Jahre standen die obersten Etagen von Braunschweigs höchstem Büroturm leer. Doch jetzt wird es konkret: Am 29. Mai soll dort das Restaurant „Überland“ eröffnen. Bei einer Pressekonferenz wurde das Projekt am Donnerstag vorgestellt. Geschäftsführer ist der Braunschweiger Gastronom Lars Nussbaum, der auch die „Wahre Liebe“ am Eintracht-Stadion,...