Im Park am Inselwall in Braunschweig wird Tango getanzt

Braunschweig. Im Park am Inselwall in Braunschweig wird wieder Tango getanzt. Die Gruppe Siempre Tango bietet Musik und Schnupperkurse an.

Seit 20 Jahren veranstaltet die Gruppe Siempre Tango Braunschweig im Casa Latina den Sommernachtstango im Park am Inselwall. In den Sommerferien werden vom 14. bis 28. Juli jeweils sonntags von 18 bis 22 Uhr Tangoklänge zu hören sein, die zum Tanz einladen. Interessierte sind eingeladen den Tango in Form eines Schnupperkurses kennenzulernen, den Zuschauern werden die unterschiedlichen Tanzstile in Tanzvorführungen vorgestellt und die Tangotänzerinnen und -tänzer sind eingeladen, ihren Freizeitsport zur südamerikanischen Musik vorzuführen.

Zu Beginn am 14. Juli wird der Braunschweiger Argentinier Prof. Dr. Ubaldo Pérez Paoli zusammen mit dem Kontrabassisten Stefan Bolte im Park am Inselwall zu sehen und zu hören sein. Weitere zwei Veranstaltungen folgen, vielleicht ebenfalls mit Live-Musik. Tangolehrer Erwin Bagusch wird die Tango-Musik zusammenstellen. Bei schlechtem Wetter wird in das Casa Latina, Leopoldstraße 7, ausgewichen. Informationen dazu aktuell sonntags auf www.tango-bs.de oder (0160) 96714367.