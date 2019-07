Tod in Braunschweiger Kneipe: Polizei sucht diesen Mann

Im Zusammenhang mit der tödlichen Messerattacke in der Gaststätte „D-Zug“ vom vergangenen Freitag sucht die Polizei den mutmaßlichen Täter nun mit Bildern aus Überwachungskameras. Das Amtsgericht Braunschweig gab das Video-Material am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft zur Veröffentlichung frei.

Es zeigt einen ungefähr 170 cm großen, zirka 25 Jahre alten Mann mit einem Dreitagebart, einem dunklen Basecap und einem dunklen Oberteil nach der Tat. Er trinkt auf den Bildern ein Bier.

Was gibt es Neues?

Aus polizeitaktischen Überlegungen heraus geben Polizei und Staatsanwaltschaft aktuell keine neuen Hinweise zum Stand der Ermittlungen. Das ist üblich, um sogenanntes „Täterwissen“, mit dem ein Tatverdächtiger überführt werden kann, nicht publik zu machen.

Klar ist, dass die 60-Jährige wie auch die anderen anwesenden Gaststättenbesucher den mutmaßlichen Täter nicht kannten. „Er war zum ersten Mal hier“, berichtet die Inhaberin des „D-Zug“.

Nicht publik gemacht wurde bisher, mit was für einem Messer die 60-Jährige tödlich verletzt wurde. Auch ist nicht bekannt, um was es bei dem Streit ging, der dem Messerstich vorausging. Die Frau hatte den Mann von seinem Hocker geschubst.

Die Polizei arbeite in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig weiter intensiv an der Aufklärung des Falles, heißt es in einer Mitteilung. Das Opfer war am Freitagnachmittag mit einem ungefähr 25 Jahre alten Mann in Streit geraten. Dabei fügte der Mann der Frau eine Stichverletzung zu, an der die 60-Jährige noch auf dem Weg ins Krankenhaus starb.

Neben der Auswertung der vorhandenen Spuren und Zeugenaussagen wurde auch unterschiedliches Bildmaterial gesichtet. Demzufolge soll der Tatverdächtige eine schwarze Jacke mit dunklen Applikationen getragen haben, wie es auf einem Bild zu erkennen ist. Ebenso sind die breiten Schnürsenkel der Turnschuhe schwarz. „Die Farben sind aufgrund der vorherrschenden Lichtverhältnisse auf den Bildern fälschlicherweise hell dargestellt“, so Polizeisprecherin Carolin Scherf.

Gibt es Zeugen?

Wer Hinweise auf die Identität des abgebildeten Mannes geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0531) 476-2516 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.