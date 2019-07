Zukunft Bilden: Azubis helfen beim Brunch im Diakonietreff

Die Zukunft-Bilden-Teilnehmer und Auszubildenden bei Volkswagen Financial Services (von links) Gina Cordes, Sarah Fricke, Fenja Stieler und Benedict Carli bereiteten für die Besucher des Diakonietreffs Madamenhof in Braunschweig einen Brunchbuffet vor.

Paprika schnippeln, Lachs-, Käse- und Wurstplatten vorbereiten, Kaffee kochen, Ei und Bacon braten – alles ganz normale Küchentätigkeiten. Kein Grund für Lampenfieber. Aufregend wird es erst dann, wenn man all das für 60 Besucher macht, die man noch nie im Leben gesehen hat. Etwas Anspannung war also schon dabei für die „Zukunft-Bilden“-Teilnehmer Fenja Stieler, Benedict Carli, Sarah Fricke und Gina Cordes, die für einen Tag das Büro ihres Ausbildungsunternehmens Volkswagen Financial Services mit den Räumen des Diakonietreffs Madamenhof in Braunschweig tauschten. Unter dem Motto „Seid ein Geschenk für die Region“ engagieren sie sich wie viele andere Auszubildende im Projekt ehrenamtlich für verschiedene Institutionen. In Kooperation mit der Bürgerstiftung Braunschweig sind auf diese Weise in diesem Projektjahr acht soziale Aktionen umgesetzt worden.

Fenja Stieler, angehende Fachinformatikerin, sieht den Tag rückblickend als wertvolle Bereicherung: „Es hat wirklich Spaß gemacht und es ist toll, dass es Einrichtungen wie den Diakonietreff gibt, wo Menschen gemeinsam essen und sich austauschen können. Wir konnten die Dankbarkeit von allen dort richtig fühlen und haben viel Lob bekommen.“

Der Madamenhof ist ein Treffpunkt der Diakonie im Westlichen Ringgebiet, er ist ein Zentrum für Soziale Angebote und für gemeinsames Frühstück und Mittagessen zu erschwinglichen Preisen. Genutzt wird er von Menschen aus der gesamten Stadt, die sich freuen, nicht alleine essen zu müssen. Und Projektleiterin Jacqueline Engel vom Diakonietreff freut sich über die Hilfe der Auszubildenden: „Ich finde es nicht nur persönlich immer sehr schön, wenn junge Leute hier mithelfen. Es ist für beide Seiten ein Gewinn. Die Auszubildenden können hier einmal hineinschnuppern und unsere Mitarbeiter bekommen ebenfalls neue Eindrücke.“