TU Braunschweig baut für 90 Millionen

Braunschweig. Physik, Chemie und Pharmazie werden in neuen Gebäuden untergebracht. Die Uni steuert ein Drittel der Kosten selbst bei.

Die Technische Universität bleibt großer Bauherr in Braunschweig. Wie die Pressestelle bestätigt, werden neue Gebäude für Physik, Chemie und Pharmazie errichtet. Es wird mit Kosten von 90 Millionen Euro gerechnet.

„Wir bringen zurzeit die Planung auf den Weg“, so Sprecherin Elisabeth Hoffmann. Zunächst für Neubauten, in die später die Chemiker und Physiker einziehen werden. Demnächst soll auch die Planung für den Pharmazie-Neubau starten. Hoffmann spricht von einer Frühphase. „Zu sehen gibt es noch nichts. Die ersten Skizzen der Neubauten werden wohl aber schon in diesem Herbst vorliegen.“

Wie die Sprecherin erläuterte, handele es sich nicht um neue Forschungszentren, sondern um Ersatzbauten. „Besonders notwendig ist dies für die Chemie.“ Das Altgebäude an der Hans-Sommer-Straße war so baufällig, dass es aus Sicherheitsgründen geschlossen werden musste. Die Studenten wurden auf andere TU-Standorte verteilt. Eng ging es dort zu.

Der Chemie-Neubau wird eine Fläche von etwa 4700 Quadratmeter haben. Eine Hälfte ist für Labore bestimmt, die andere für Büros. Gebaut wird auf der großen Grünfläche neben dem Haus der Wissenschaft an der Konstantin-Uhde-Straße.

Als abgängig betrachtet die TU auch das Physikgebäue. Auch hier soll ein Neubau für Abhilfe schaffen. Der Neubau soll eine Fläche von 6450 Quadratmetern aufweisen. Auch hier ist geplant, eine Hälfte als Mess- und Laborflächen und die andere Hälfte als Büros zu nutzen. Der Neubau soll an der Hans-Sommer-Straße entstehen.

Details zum geplanten Pharmazie-Gebäude, so die TU-Sprecherin, werde es demnächst geben. „Der Neubau für die Pharmazie soll in direkter Nähe zum bestehenden Pharmaziegebäude an der Beethovenstraße entstehen.“

Die TU will mit den Neubauten die Studien-Bedingungen, aber auch die Forschungsbedingungen verbessern. „Die Förderung haben wir nur erhalten, weil die TU selbst ein Drittel der Kosten tragen wird. Alle Fakultäten haben sich an der Gegenfinanzierung beteiligt. Unabhängig davon, ob sie die Gebäude nutzen oder nicht.“

Seitens der TU wird mit einer reinen Bauzeit von zwei Jahren. Vorgeschaltet wird allerdings die Planungsphase. Auch sie soll etwa zwei Jahre dauern. Hoffmann sagt: „Solche Gebäude sind sehr speziell. Die Planung ist höchst komplex. Vier Jahre bis zum Bezug der Neubauten ist ein realistischer Zeitraum.“