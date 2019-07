54-Jähriger ist betrunken in Braunschweig unterwegs

Mit 3,5 Promille Alkohol im Blut war ein 54-Jähriger am Dienstag in Braunschweig mit seinem Auto unterwegs.

Stark betrunken war ein Mann am Dienstag mit seinem Auto unterwegs. Auf Grund eines Hinweises beendete die Polizei um 13.44 Uhr die Autofahrt des Mannes, der mit rund 3,5 Promille Atemalkohol nicht mehr fahrtüchtig war, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der 54-Jährige befuhr demnach mit seinem Citroën C4 die Bundesstraße 214 aus Richtung Celle kommend in Richtung Braunschweig. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer beobachtete, wie der Citroën in Schlangenlinien fuhr und beinahe nach rechts in den Grünstreifen sowie nach links in den Gegenverkehr geriet.

Die Polizei konnte das Fahrzeug auf dem Pendlerparkplatz in Höhe der Anschlussstelle Watenbüttel an der A2 anhalten und den Fahrer kontrollieren. Hierbei schlug den Beamten bereits deutlicher Alkoholgeruch aus dem Auto entgegen.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit fast 3,5 Promille jenseits der Grenze zur Strafbarkeit lag.

Dem 54-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein stellten die Polizeibeamten sicher und der Fahrzeugschlüssel blieb auch vorerst bei der Polizei.

Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.