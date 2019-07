Braunschweig. Als ein 61-Jähriger am Mittwochabend nach Hause kam, hörte er Knallgeräusche. Sein Nachbar hat auf ihn geschossen.

69-Jähriger schießt mit Druckluftwaffe auf Nachbarn in Melverode

Ein 69-Jähriger hat am Mittwochabend in Melverode mit einer Druckluftwaffe auf seinen 61-jährigen Nachbarn geschossen. Dabei hat sich der 61-Jährige leicht am Finger verletzt.

Laut Polizeiangaben kam der Jüngere der beiden am Mittwochabend nach Hause. Er wollte in seine Wohnung gehen, als er einige Knallgeräusche hörte. Sein 69-jähriger Nachbar hatte mit einer erlaubnisfreien Druckluftwaffe aus einem Laubengang des Hauses in seine Richtung geschossen.

Verletzt wurde der 61-Jährige nur leicht, eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich.

Der Schütze konnte durch die Polizei vor Ort festgenommen werden.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.