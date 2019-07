Unbekannte Täter beschädigen sieben Fahrzeuge in Braunschweig

Sieben Fahrzeuge wurden in der Nacht zu Sonntag von unbekannten Tätern beschädigt, teilt die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung mit. Ein 35-jähriger Mann meldete sich am Sonntagmorgen bei der Polizei und zeigte die Sachbeschädigung seines Autos an. Er hatte sein Fahrzeug am späten Samstagabend...