Der Norden der Stadt muss zurzeit auf die Straßenbahn verzichten. Denn an der Mühlenpfordstraße werden die Schienen und die Haltestelle erneuert. Großbaustelle. Der Umbau ist umfangreicher als in der Vergangenheit. Denn es entsteht eine BSVG-Muster-Haltestelle. Geplant war das eigentlich nicht. Denn die Straßenbahn-Experten hatten erwartet, dass der Umbau erst in zehn Jahren nötig wird. Doch die Gummi-Lager der Schienen gaben vorzeitig...