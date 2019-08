Mitbauen an einer Welt für alle – gegen den Untergang

Silbersee, funkelnder Glanz. Über mir nur Blau. In der Ferne das dunkle Grün der Bäume. Und das Licht so hell. So hell noch immer, als die Lider längst geschlossen waren. Heute war Sommer! Es ist Sommer! Und ich habe das Glück, wieder einmal in Schweden zu sein, in dieser ganz besonderen Natur....