Erpresser-E-Mails in Braunschweig aufgetaucht

In den vergangenen Tagen sind bei der Polizei vier Fälle von so genannten Erpresser-E-Mails angezeigt worden. Per Mail wurde den Geschädigten gedroht, private Fotos oder andere Details zu veröffentlichen, falls die Angeschriebenen nicht einen bestimmten Betrag in der Internetwährung „Bitcoin“ überweisen.

Sämtliche Personen, die eine derartige Mail erhalten hatten, gingen jedoch nicht darauf ein und verständigten die Polizei. Die Beamten weisen darauf hin, derartigen Forderungen nicht nachzukommen und Anzeige zu erstatten. Sollte bei einer Mail der Absender unbekannt sein, raten sie davon ab, Anhänge zu öffnen, da sich dort Schadsoftware verbergen könne.