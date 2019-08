Vom Hinterzimmer ins Herz der Braunschweiger Nachbarschaft

Stephan Becker steht in der Tür seines Geschäfts und hebt die Hand zum Gruß. Ein Auto ist gerade hupend an seinem Druck-Discount an der Luisenstraße vorbei gefahren. Becker lächelt. Er ist bekannt im Westlichen Ringgebiet, mit seiner kleinen Druckerei war er lange fester Bestandteil der...