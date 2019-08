Die Demokratie in Braunschweig ertrank im Blut

Eine unscheinbare dunkle Schriftplatte im Rasen am Hagenmarkt erinnert an die blutige Niederschlagung des ersten Demokratisierungsversuches in Braunschweig im Jahre 1604. Diese Gedenkplatte bringt uns auf die Spur von Henning Brabandt, dem Bürgerhauptmann, der sein Leben im Kampf für demokratische...