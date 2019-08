Überfall in Mascherode – Polizei stellt Roller sicher

„Nach Hinweisen aus der Bevölkerung wurde am Donnerstag ein Roller sichergestellt, den die bislang unbekannten Täter vermutlich als Fluchtmittel benutzt haben“, teilen die Beamten mit. Auffällig sei, dass der Roller und auch die Lichter komplett schwarz lackiert wurden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Roller am Vorabend der Tat, also am Abend des 13. August , mit einem größeren Fahrzeug in die Nähe des Tatortes gebracht worden ist. „Eventuell stand dieser Wagen dann auch in der Nähe des Roller-Fundortes beim Heidberger Tennisclub.“ Daher bittet die Polizei Zeugen, die am Dienstagabend in Mascherode oder in der Nähe des genannten Tennisclubs verdächtige Fahrzeuge oder andere verdächtige Geschehnisse bemerkt haben, sich bei den Beamten zu melden.

Mögliche Zeugen melden sich unter (0531) 476-2516.