Nabucco-Feier in Braunschweig: "Zauberhaft wie bei Harry Potter"

Kompliment der Generalintendantin ans Braunschweiger Publikum: „Das gibt’s nur hier, dass die Zuschauer selbst bei einem heftigen Regenguss sitzen bleiben!“ Dagmar Schlingmann war begeistert, wie tapfer die Premierengäste am Samstagabend die Launen des Wetters auf dem Burgplatz ertrugen. Bei der anschließenden Feier zur ersten freiluftigen „Nabucco“-Aufführung der Saison blieb es erfreulicherweise trocken und das Ensemble und seine Gäste konnten ausgelassen den gelungenen Auftakt genießen und begießen.

Rathaushof wunderschön illuminiert

Erstmals durfte im Innenhof des Rathauses gefeiert werden. Oberbürgermeister Ulrich Markurth hatte seine Zustimmung gegeben, nachdem der Hof der Handwerkskammer im vergangenen Jahr viel zu eng für die vielen geladenen Menschen gewesen war und Teile des Ensembles ins benachbarte Landesmuseum ausgegrenzt worden waren. „Ich bin selbst erstaunt, wie es hier aussehen kann“, wunderte sich das Stadtoberhaupt über das stimmungsvolle nächtliche Ambiente und signalisierte zur großen Freude der Gäste, dass der Premierenausklang wohl auch künftig dort stattfinden könne.

Der Rathaushof war wunderschön illuminiert und die Generalintendantin freute sich: „Ist ja so zauberhaft wie bei Harry Potter!“

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Burgplatz Open Air 2019: Nabucco Die Premiere des "Burgplatz Open Air 2019: Nabucco" am 17. August 2019. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

„Wir sind halt in Norddeutschland und nicht in Venezia“, hatte Josef Ziga, erster Geiger des Staatsorchesters, augenzwinkernd den unerwünschten Regenguss kommentiert. Auch er war nach der Premiere entspannt und erleichtert, dass die Oper um König Nabucco vom Publikum offenbar sehr gut aufgenommen wird. Bürgermeisterin Anke Kaphammel schwärmte vom Dirigat des Generalmusikdirektor Srba Dinic und den herrlichen Stimmen der Sänger; Theodore Ottinger vom Freundeskreis des Theaters war dahingeschmolzen, weil sie die blau-beigen Kostüme so wunderbar harmonisierend zum Wüstensand der Kulisse fand, und Konzertveranstalter Michael Schacke fand es schön gelöst, wie in dem chorlastigen Stück so viele Menschen auf engstem Raum agieren.

Regisseur war Gesprächsthema des Abends

Die Generalintendantin dankte ihrem Hauptsponsor BS Energy, vertreten durch den Vorstandvorsitzenden Julien Mournier: „Ich hoffe, dass die lange Geschichte unserer Zusammenarbeit noch lange währen mag.“ Ihr Dank galt überschwänglich natürlich auch dem beteiligten Ensemble um Regisseur Klaus Christian Schreiber. Das Team habe wundervolle Arbeit geleistet.

Der Regisseur war immer wieder Gesprächsthema des Abends: „Denn kennen wir doch aus dem Fernsehen“, raunte es öfter durch die Menge. Tatsächlich ist Schreiber bislang vor allem als Schauspieler in Erscheinung getreten, so auch im „Tatort“. „Nabucco“ ist seine erste Operninszenierung.

Gespielt wird auf dem Burgplatz noch bis 5. September.