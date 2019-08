Ein Braunschweiger sieht vom Fenster aus die Burgplatz-Oper

Freie Sicht auf die Arena. Heinrich Tönnishoff hat einen traumhaften Blick aufs theatrale Geschehen. Wenn unten auf der Bühne König Nabucco den Verstand verliert, wird oben im zweiten Stock an den Fenstern der Atem angehalten.

Tönnishoff, genannt „Tönn“, lädt sich alle Jahre wieder (Zaun)-Gäste ein, um mit ihnen aus seiner Wohnung heraus die Open-Air-Saison auf dem Burgplatz zu genießen. „Open Window – offenes Fenster“ nennt er seinen kleinen Salon zur Freiluftsaison des Staatstheaters. Die Rechnung des Gastgebers: 7 Fenster x 3 Zuschauer = 21 Leute. Und das an zehn Abenden.

Tönnishoff ist 88 Jahre alt. Ein Grandseigneur der besten alten Schule. Mit schlohweißem Zöpfchen und Hang zum modischen Accessoire. Charmant, klug und belesen. Und ein äußerst amüsanter Erzähler .

Bevor’s unten losgeht, führt er oben kurz ins Thema ein. Auf einem Tischchen liegt Hintergründiges zum Nachlesen aus. Dümmer wird man bei Tönnishoff nicht.

Zu 13 Opern hat der (noch immer aktive) Architekt bereits von oben geladen. 13 Aktenordner zeugen davon. Darin bewahrt er Programmhefte auf, Wissenswertes zum Stück, Dankesschreiben, Gästelisten... Eine Dame aus Fallersleben hat nach einem inspirierenden Abend gereimt: „Saisonbeginn im Haus am Dom: Tönns Brief bereitet Freude schon; man eilt herbei von nah und fern: Tönn und Puccini hat man gern. Man wird begrüßt und ist willkommen und fühlt sich herzlich aufgenommen.“

Bei Wein und Bier, Oliven und Käsewürfeln darf die erlesene Gästeschar hoch droben die Oper auch bei Regen trockenen Hauptes genießen. Die Toilette ist nur ein paar Schritte entfernt und allzeit zugänglich; in moderater Lautstärke darf auch das Geschehen unten kommentiert werden. Komfortabler geht’s kaum.

„Ich hatte die Wahl“, erklärt Tönnishoff: „Entweder ich ärgere mich wochenlang über den Lärm durch Aufbau, Proben und Aufführungen oder ich nehme die Sache an, öffne die Fenster und erfreue mich an dem Trubel und meinen Gästen.“

Wer von „Tönn“ eingelassen wird, weiß spätestens mit der Einladung, dass die Sache auch einen Haken hat. Doch der ist edler Natur: Tönnishoff bittet den kostenlosen Opernabend durch Spenden zu vergelten. Die sollen hilfsbedürftigen Menschen zu Gute kommen. (Dompredigerin Cornelia Götz kann ein Loblied davon singen.)

Einmal waren auch fünf Statisten, fein herausstaffiert in Zirkusuniformen, bei Tönnishoff zu Gast. Gespielt wurde an jenem Abend erst die Kurzoper „Cavalleria rusticana“; das Quintett sollte anschließend in „Der Bajazzo“ auftreten. Als die Fünf, allesamt kräftige Kerle, schließlich für ihren Auftritt wieder nach unten wollten, blieben sie im Aufzug stecken. „War das ein Geschrei!“, erinnert sich Tönnishoff lachend. „Ich bin dann flink in den Keller gelaufen und habe den Aufzug manuell nach unten befördert.“