Polizei nimmt Dieb in Braunschweiger Altenheim fest

Wie die Polizei meldet, war ein 47-Jähriger in einem Seniorenwohnheim an der Thomaestraße bei seiner Mutter zu Besuch, als ein unbekannter Mann in das Zimmer kam. Aufgrund des „merkwürdigen Verhaltens des Unbekannten rief der Besucher umgehend die Polizei“. Der verdächtige 24-Jährige versuchte noch zu fliehen, wurde jedoch von dem Zeugen und der Polizei daran gehindert. Dabei verletzte der junge Mann den 47-Jährigen und leistete gegenüber den Polizisten „erheblichen Widerstand“.

Bei dem Tatverdächtigen seien bei der Durchsuchung diverse Gegenstände gefunden worden, die offensichtlich aus anderen Diebstählen stammten. Während der Fahrt zum Kommissariat versuchte der Mann, einen Polizeibeamten zu treten. Gegen den Beschuldigten wurden Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls, der Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Verdachts des Drogenbesitzes gefertigt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde er am Dienstag der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl.