Unfall mit zwei Lkw auf der A2 bei Braunschweig – ein Verletzter

Laut Polizei waren an dem Unfall zwei Lkw beteiligt (Symbolbild).

Braunschweig. Am Mittwochmorgen krachte es auf der A2 zwischen Braunschweig-Ost und Braunschweig-Flughafen. Laut Polizei gab es einen Verletzten.

Am Mittwochmorgen hat es auf der A2 zwischen Braunschweig-Ost und Braunschweig-Flughafen einen Unfall gegeben. Ein Mensch ist dabei verletzt worden, teilte Polizeisprecher Stefan Weinmeister auf Nachfrage mit. Wie schwer die Verletzungen sind, konnte Weinmeister noch nicht sagen.

Zwei Lkw am Unfall auf der A2 bei Braunschweig beteiligt

Gekracht hat es gegen 9.36 Uhr in Fahrtrichtung Hannover. „So wie es momentan aussieht, sind zwei Lkw an dem Unfall beteiligt“, sagte der Sprecher. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar. Der linke und der mittlere Fahrstreifen sind blockiert, die Polizei leitet den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Am Dienstagabend hatte es an der A39 in Braunschweig einen tödlichen Unfall gegeben. feu