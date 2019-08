Braunschweiger zielt vom Balkon aus mit Waffe auf Hund

Braunschweig. Für eine Straftat nach dem Waffengesetz muss sich ein Mann aus der Weststadt nach seinem Verhalten am Samstagnachmittag verantworten.

Ein Zeuge hatte laut Polizei einen Mann mit einer Waffe auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Recknitzstraße gesehen. Der Unbekannte habe auf einen bellenden Hund gezielt, jedoch nicht geschossen. Die Polizei traf den 46-jährigen Tatverdächtigen schließlich in seiner Wohnung an. Bei einer Durchsuchung wurden mehrere Gegenstände gefunden und beschlagnahmt, deren Besitz verboten ist. Es werde wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.