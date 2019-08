Elfjährige Schülerin angefahren – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Braunschweig sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen in der Lampestraße in Braunschweig ereignet hat. Das war laut Polizeiangaben passiert: Eine elfjährige Schülerin war an der Haltestelle Lampestraße aus der Straßenbahn gestiegen und wollte die Straße bei grüner Ampel in Richtung Wendenring überqueren. Von rechts kam dabei ein weißes Auto oder Kleinbus angefahren, der sie offenbar nicht bemerkte.

Der Fahrer des Autos fuhr einfach weiter

Trotz einer Bremsung des Wagens, der mit zwei männlichen Personen besetzt war, kam es zu einem leichten Zusammenstoß. Die Schülerin verletzte sich dabei leicht an der Hüfte. Der Wagen, der hinten zwei Türen und im Heck Seitenscheiben hatte, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Mädchen zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Erst in der Schule erzählte die Elfjährige von dem Unfall. Daher bittet der Verkehrsunfalldienst Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Unfallhergang machen können, sich unter 0531 / 476-3935 zu melden.