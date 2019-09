Braunschweig. Trickdiebe haben am Montag eine Notlage vorgetäuscht und damit bei einer Rentnerin in Broitzem Erfolg gehabt.

Trickdiebe erbeuten in Braunschweig Schmuck und Geld

Eine 84-jährige Frau erhielt laut Polizeibericht am Montagmittag den Anruf einer Person, die vorgab, ihr Enkel zu sein. Der Mann habe über mehrere Stunden eine finanzielle Notlage vorgegaukelt. Die Rentnerin brachte schließlich eine 67-jährige Bekannte dazu, eine Tasche mit Geld und Schmuck einem 25 bis 30 Jahre alten, zirka 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann am Landshuter Weg zu überreichen. Der Unbekannte, der, so meldet es die Polizei, etwas dunklere Haut, dunkle Augenbrauen und einen Stoppelbart hatte, habe bestätigt, der Enkel zu sein. Er trug eine dunkle Jacke und ein dunkles Cap. Der Wert der Beute liegt im vierstelligen Bereich.