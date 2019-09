Prozess gegen Braunschweiger Hanfbar-Betreiber hat begonnen

Braunschweig. 120.000 Euro sollen die Betreiber der Hanfbar in Braunschweig mit angeblich illegalem Hanftee verdient haben. Am Donnerstag startete der Prozess.

Vor dem Landgericht Braunschweig hat am Donnerstagmorgen der Prozess gegen die beiden Betreiber der Hanfbar begonnen. Den beiden Männern (28 und 36 Jahre alt) wird unter anderem der gewerbsmäßige Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

In ihren Läden am Friedrich-Wilhelm-Platz und in der Mühlenpfordtstraße sowie im Internet sollen sie Tees aus Nutzhanf verkauft haben. Der Verkaufserlös soll insgesamt mehr als 120.000 Euro betragen haben. Eine „nicht unerhebliche Einnahmequelle“, so die Staatsanwältin beim Verlesen der Anklageschrift, die ihnen „zum Bestreiten ihres Lebensunterhaltes“ gedient haben soll. Sie hätten die Hanftees mit Gewinn weiterverkauft, „obwohl ihnen bewusst war, dass sie dazu nicht berechtigt waren.“

Eine Viertelstunde dauerte das Verlesen der Anklageschrift, in der detailliert aufgezählt wurde, wie viele Gläser Tee zu welchem Preis verkauft wurden – darunter Sorten mit wohlklingenden Namen wie „Waldspaziergang“, „Omas Liebling“ oder „Picknick im Park“.

Die beiden Angeklagten, Marcel Kaine und Bardia Hatefi, wollen sich vorerst beide nicht zu den Vorwürfen äußern. Das ließen sie über ihre Anwälte mitteilen. Kaines Anwalt Jan-Robert Funck sagte: „Zu gegebener Zeit wird es eine geeignete Einlassung geben.“ Er kritisierte, dass am Landgericht die mündlichen Einlassungen nicht protokolliert würden. „Wir werden das deshalb in anderer Form fixieren“, kündigte Funck an.

Ferner kritisierte er, dass ihm bislang keine Informationen darüber vorlägen, ob gegen weitere Anbieter von Hanftees Verfahren liefen: „In jedem Reformhaus, Bioladen und in Drogerien kann man Hanftee erhalten. Die Großanbieter mit Millionenumsätzen, die tonnenweise mit dieser Ware handeln, scheinen die Staatsanwaltschaft aber nicht die Bohne zu interessieren.“ Erst das Landgericht habe dafür gesorgt, dass Proben entnommen und zur Analyse eingeschickt worden seien.

Funck: „Was ist daraus geworden? Das würde ich gerne wissen. Gibt es weitere Verfahren? Oder wurden diese Verfahren eingestellt? Das würde dann selbstverständlich auch für unsere Kleinanbieter eine Rolle spielen, spätestens bei der Strafzumessung.“ Die Staatsanwaltschaft konterte, keinen direkten Sachzusammenhang mit dem aktuellen Verfahren zu sehen.