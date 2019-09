Wählen Sie jetzt den schönsten Balkon Braunschweigs!

Viele neue Bewerber und Balkone hat die Jury des 10. Braunschweiger BBG-Balkonwettbewerbs in diesem Jahr registriert, das ist auch in der Auswahl auf dieser Seite zu erkennen. Die Leser der Braunschweiger Zeitung und der Internetseiten unserer Zeitung küren an diesem Wochenende per Telefonwahl den schönsten Balkon der Stadt im Jahr 2019.

Neben klassisch bepflanzten Balkonen sind auch einige ungewöhnliche Kompositionen in der Endauswahl. Zu sehen sind die zehn Balkone, die nach einer Vorauswahl bei einer Jury-Rundfahrt durch die Stadt die besten Noten erhielten. Erstaunlich viele dieser Balkone liegen übrigens diesmal im Westen der Stadt. Im Trend scheinen mehrfarbig bepflanzte Balkone zu liegen, eine Mixtur verschiedener Sorten und Farben, oft in Kombination mit hängenden Ampeln, Kletterpflanzen oder Töpfen mit Stauden. Klassische Balkonpflanzen wie Geranien und Petunien wechseln sich mit insektenfreundlichen Pflanzen ab.

Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs! Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs! Balkon 1: Rufnummer (01378) 428241 Foto: Karsten Mentasti Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs! Balkon 2: Rufnummer (01378) 428242 Foto: Karsten Mentasti Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs! Balkon 3: Rufnummer (01378) 428243 Foto: Karsten Mentasti Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs! Balkon 4: Rufnummer (01378) 428244 Foto: Karsten Mentasti Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs! Balkon 5: Rufnummer (01378) 428245 Foto: Karsten Mentasti Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs! Balkon 6: Rufnummer (01378) 428246 Foto: Karsten Mentasti Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs! Balkon 7: Rufnummer (01378) 428247 Foto: Karsten Mentasti Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs! Balkon 8: Rufnummer (01378) 428248 Foto: Karsten Mentasti Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs! Balkon 9: Rufnummer (01378) 428249 Foto: Karsten Mentasti Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wählen Sie den schönsten Balkon Braunschweigs! Balkon 10: Rufnummer (01378) 428240 Foto: Karsten Mentasti Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Farbe, Komposition, Pflegestand und Gesamt-Erscheinungsbild gingen bei der Jury-Rundfahrt in die Bewertung ein – als Leser können nun Sie die Schwerpunkte setzen und wählen, welcher der zehn abgebildeten Balkone Ihnen am besten gefällt. Mehrfachanrufe sind möglich. Unter allen Anrufern werden die unten aufgeführten Preise verlost. Für die Besitzer der drei schönsten Balkone gibt es Gärtnerei-Gutscheine. Die Gewinner unter den Anrufern werden kommende Woche in unserer Zeitung veröffentlicht.

So können Sie abstimmen und gewinnen

Telefonisch abgestimmt werden kann bis Sonntag, 23.59 Uhr, unter den angegebenen Nummern. Jeder Anruf aus dem dt. Festnetz kostet 50 Cent. Tarife bei Mobilfunkanbietern können abweichen.

Unter allen Anrufern verlosen wir diese Preise:

1 mal 2 Eintrittskarten für die Theateraufführung „Lichter der Großstadt“ nach Charlie Chaplin, am So., 20. Oktober, 18 Uhr, im Kleinen Haus des Staatstheaters.

2 Bücher „Braunschweig läuft“ mit Tipps für 14 Strecken zum Laufen, Walken, Radeln oder Spazierengehen.

2 mal 2 Eintrittskarten für ein Heimspiel des Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig.

2 Gutscheine für eine Familien-Tageskarte für einen Besuch in der Badelandschaft Wasserwelt.

3 Bücher Bienen-Paradiese für Garten & Balkon von Erika Börner.

3 BBG-Regenschirme.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Mitarbeiter der Braunschweiger Zeitung, der Braunschweig Stadtmarketing GmbH und der Braunschweiger Baugenossenschaft dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.