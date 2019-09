Weststadtfest in Braunschweig: Männer geraten in Streit

Auf dem Fußweg in Höhe des Landesamtes für Versorgung an der Münchenstraße gerieten nach Polizeiangaben etwa 20 Minuten vor Mitternacht zwei alkoholisierte Männer im Alter von 19 und 20 Jahren in Streit mit einer anderen Gruppe, die aus sieben bis zehn Personen bestand. Aus dieser Gruppe heraus wurden beide jungen Männer ins Gesicht geschlagen.

Die anderen zwei Begleiter eilten daraufhin zu Hilfe. Aus der größeren Gruppe soll ein ungefähr 18 Jahre alter Mann, der einen weißen langärmligen Pullover sowie eine schwarze Hose und schwarze Jacke trug, zu diesem Zeitpunkt ein Messer in der Hand gehalten haben. Nachdem sich die Gruppe um diese Person, die dunkle Locken und einen südländischen Teint gehabt haben soll, in Richtung der Straße Am Queckenberg entfernt hatte, stellten zwei Männer aus der Vierergruppe leichte Stichverletzungen im Bauchbereich fest, so die Polizei weiter.

Motiv und der genaue Tathergang seien derzeit unklar. Die Polizei bittet daher Zeugen, die etwas zu dem Geschehen oder den Personen der sieben bis zehnköpfigen Gruppe sagen können, sich zeitnah mit dem Braunschweiger Kommissariat Süd in Verbindung zu setzen:

(0531) 4763515.