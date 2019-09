Polizei hält in Braunschweig betrunkene Radfahrerin an

Eine stark betrunkene Radfahrerin wurde von der Polizei am frühen Donnerstagmorgen um 1.38 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilte, hielt eine Funkstreife die Frau an, weil sie auf der Hugo-Luther-Straße in starken Schlangenlinien gefahren war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch fest. Auch gab die 53-Jährige an, gerade auf dem Weg zur Tankstelle zu sein, um sich Alkohol zu kaufen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrrad wurde am Ort der Kontrolle angeschlossen. Der Schlüssel sei zunächst zu ihrer Sicherheit im Polizeikommissariat geblieben. Die 53-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. red