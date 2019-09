Braunschweig: Rettungsdienst gibt Hinweis auf Betrunkenen

Bevor es zu einem Unfall kommen konnte, stoppte die Polizei am Freitag um 17.30 Uhr in der Straße An der Rothenburg einen Autofahrer, der mit mehr als 2 Promille unterwegs war. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Zuvor war eine Rettungsdienstbesatzung zu einem Einsatz gerufen worden. Ihnen schlug starker Alkoholgeruch entgegen. Dieser ging offenbar von einer weiteren Person aus, die sich in der Wohnung aufhielt und nur noch schwankend gehen konnte. Nachdem die Rettungsassistenten ihre Behandlung abgeschlossen hatten und den Einsatzort verlassen wollten, fiel ihnen auf dem Parkplatz ein Auto mit laufendem Motor auf. Sie erkannten den betrunkenen Mann aus der Wohnung und verständigten die Polizei.

Die Polizisten stoppten den Wagen und befragten den Mann, der wässrige Augen und eine lallende Aussprache hatte, nach seinem Alkoholkonsum. Der 61-Jährige beteuerte, nur „ein Glas Wein“ getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde geschrieben. red