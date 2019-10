Unbekannte entführen und verprügeln Mann in Braunschweig

Drei Unbekannte sollen am vergangenen Sonntagabend einen 42-jähriger Mann in seiner Wohnung im Triftweg bedroht und um Geld erpresst haben. Dann sollen sie ihn in einen fünftürigen Wagen entführt und im Gewerbegebiet in der Christian-Pommer-Straße verprügelt haben. Das berichtet die Polizei am Mittwoch.

Laut der Polizei hielt sich der 42-jähriger Mann mit seinem 58-jährigen Nachbarn in seiner Wohnung auf, als es gegen 19 Uhr klingelte. Die drei Männer drängten den Wohnungsnehmer in die Wohnung. Einer der Männer forderte von ihm einen vierstelligen Eurobetrag – er soll etwa zwischen 20 und 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß sein und einen Schnauzer tragen.

Mit fünftürigem Wagen entführt

Da der 42-Jährige dieses Geld nicht hatte, wurde er von einem zweiten Unbekannten, der ungefähr gleich alt und stämmig war, mehrfach mit einem Schlagring bedroht. Schließlich zogen sie ihrem Opfer eine Mütze über das Gesicht und brachten ihn in einen fünftürigen Wagen, der geparkt vor dem Hochhauskomplex Triftweg 53/54 gestanden haben muss.

In Gewerbegebiet verprügelt

Im Gewerbegebiet in der Christian-Pommer-Straße stiegen alle aus dem Auto und verpassten dem 42-Jährigen Schläge und Tritte. Ob auch der dritte Unbekannte, von dem keine weitere Beschreibung bekannt ist, zuschlug, konnte das Opfer aufgrund der eingeschränkten Sicht nicht sagen.

Schließlich ließen die drei von ihm ab, ohne irgendwelche Gegenstände oder Bargeld erlangt zu haben, berichtet die Polizei. Sie flohen mit ihrem Auto in unbekannte Richtung. Das Motiv für die Tat liegt derzeit noch im Dunkeln.

Wer hat was gesehen?

Wer am Sonntagabend am Triftweg oder der Christian-Pommer-Straße verdächtige Beobachtungen zu einer Gruppe Männer oder zu dem beschriebenen Fahrzeug gemacht hat, wird von der Polizei gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516 in Verbindung zu setzen.