Polizei Braunschweig fasst Einbrecher kurz nach der Tat

Das Gericht erließ am Donnerstag einen Haftbefehl. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Ein aufmerksamer Anwohner habe in der Nacht zu Mittwoch laute Geräusche aus einer nahe gelegenen Gaststätte gehört. „Weil ihm die Situation merkwürdig erschien, rief der 51-Jährige die Polizei“, heißt es in der Mitteilung weiter. Kurz darauf habe der Mann beobachtet, wie zwei Personen mit dunklen Kapuzenjacken und scheinbar schweren Taschen die Gaststätte verließen.

Am Tatort entdeckten die Ermittler eine aufgebrochene Eingangstür und ein zerstörtes Fenster. Im Gastraum waren zwei Spielautomaten aufgehebelt worden. Die Täter hatten einen vierstelligen Betrag entwendet, ein Teil der Münzen lag noch auf dem Fußboden der Gaststätte verstreut. Zeitgleich fahndeten mehrere Funkstreifenbesatzungen nach den flüchtigen Tätern und konnten sie in der Nähe festnehmen. Auch Diebesgut sowie Einbruchswerkzeug, das die Täter auf ihrer Flucht in einem Kellerabgang abgestellt hatten, fanden die Polizisten. Die Beschuldigten sind 30 und 42 Jahre alt und sitzen nun in Untersuchungshaft.