Braunschweig: Gasflasche führt zu Explosion in Obdachlosenheim

In der Nacht zu Montag ist in der Wohnungslosenunterkunft "An der Horst" eine Verpuffung gegeben - verletzt wurde dabei niemand.

Am frühen Montagmorgen gegen 2.40 Uhr hat eine Verpuffung in der städtischen Wohnungslosenunterkunft „An der Horst“ zu einer Explosion geführt. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde der Feuerwehrleitstelle über Notruf ein Brand in einem Wohngebäude in der Straße „An der Horst“ gemeldet, woraufhin der Löschzug der Hauptwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Lamme ausrückten.

Feuerwehr evakuiert Bewohner

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass es nicht brannte – wohl aber zahlreiche Trümmerteile vor dem Wohngebäude herumlagen. Diese ließen laut Feuerwehr vermuten, dass es zu einer Verpuffung oder Explosion gekommen war. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden zunächst elf Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude aufhielten, durch die Feuerwehr ins Freie gebracht. Der Bereich um das Gebäude wurde zunächst zur Sicherheit abgesperrt.

Suchtrupps stellen Gasflasche sicher

Zur Erkundung der Ursache wurden Trupps mit Messgeräten eingesetzt. Hierbei stellte sich heraus, dass eine kleine Gasflasche wahrscheinlich die folgenreiche Verpuffung ausgelöst hatte. Durch die dabei entstandene Druckwelle waren Fenster und Teile der Fassadenisolierung zerstört worden. Wie durch ein Wunder ist keine Person verletzt worden, da sich zum Zeitpunkt der Verpuffung niemand in dem Raum aufgehalten hatte.

Nach Freimessen der Bereiche und Überprüfung der Gebäudeteile durch die Feuerwehr konnten die Bewohner gegen 4 Uhr wieder in das Gebäude. Der betroffene Raum wurde gegen das Betreten durch die Bewohner gesichert. Um ca. 4.30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.