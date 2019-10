Der Turnerbund Ölper wird 125 Jahre alt

„Hinfallen, aufstehen, Krone putzen, weiter geht’s“ – so beschreibt Werner Seelemeyer, seit zehn Jahren Vorsitzender des Turnerbundes Ölper, die Charakteristik eines der ältesten Sportvereine der Stadt. Der Turnerbund wird in diesem Monat 125 Jahre alt, am 1. Oktober 1894, so ist es überliefert,...