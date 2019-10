TU Braunschweig investiert in Solaranlagen

Die Handwerker sind bereits verschwunden. Nur noch Restarbeiten sind zu erledigen – die TU Braunschweig macht sich bereit, riesige Solaranlagen auf den Dächern von neun ihrer Gebäude in Betrieb zu nehmen. Die jährlichen Stromkosten sollen auf einen Schlag um 136.000 Euro sinken. Doch es ist weit mehr geplant.

„Einmalig in Niedersachsen“, so beschreibt Jörg Jaspers das, was zurzeit bei der TU geschieht. Jaspers ist Leiter des Gebäudemanagements. Und mit einmalig meint er die Zusammenarbeit des Gebäudemanagement mit den TU-Instituten, um Fördergelder einzuwerben. Denn die TU will massiv Strom sparen und die Energie-Bilanz verbessern.

Unschätzbare Vorarbeiten hat zunächst das Institut für Solar- und Gebäudetechnik von Prof. Norbert Fisch geleistet. Allein durch Veränderungen des Nutzerverhaltens sanken die Energiekosten binnen fünf Jahren um mehr als zwei Millionen Euro. „Doch in dieser Zeit kamen noch Gebäude hinzu“, so Jaspers. Preisbereinigt wurden etwa vier Millionen Euro eingespart. Jetzt geht es an die Gebäudetechnik. Mit EU-Mitteln.

Die ersten 1,4 Millionen Euro werden bis zum Jahresende verbaut sein. Sieben Dächer, darunter auch das Zentrum für Systemforschung am Rebenring oder die Sporthalle Beethovenstraße sind bereits umgerüstet. „Das Chemiezentrum Hagenring und das Niedersächsische Forschungszentrum (NFF) am Flughafen folgen demnächst“, erzählt Projektleiter Lars Altendorf. Das NFF sei ein komplizierter Fall. Die Solarmodule werden Spezialglas haben, damit Piloten nicht geblendet werden. „Doch das Dach ist so riesig, das konnten wir einfach nicht aussparen.“ Ende des Jahres soll der Schalter umgelegt werden. Der Solarstrom wird von der TU selbst genutzt. Verkauft wird nichts.

Zumal das Nachrüsten kompliziert sei, erzählt Jaspers: „Zuschüsse erhalten wir nur, wenn die Anlagen 25 Jahre arbeiten. Die Dächer von vielen unserer 180 Gebäuden werden aber keine 25 Jahre mehr halten.“ Vom Denkmalschutz ganz abgesehen.

Dennoch: Im nächsten Jahr werden weitere 350.000 Euro in Solar-Anlagen auf dem Campus Nord investiert. Jaspers sagt dazu: „Wir profitieren vom Umstand, dass wir eine Technische Universität im Rücken haben. Die anderen Unis im Land tun sich offenbar schwer mit Anträgen. Obwohl die EU die eine Hälfte der Kosten zahlt und das Land die andere Hälfte.“

Im Jahr 2021 soll schließlich den richtig großen TU-Stromfressern der Garaus gemacht werden. Biozentrum, Pharmazie und Zentrale Tierhaltung werden neue Lüftungsanlagen erhalten. Das Gebäudemanagement ist guter Hoffnung, dass weitere 4,4 Millionen Euro Fördergelder fließen.