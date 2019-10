Unfall auf der A2 bei Braunschweig: Auto fährt auf LKW auf

Am Donnerstagmorgen hat es einen Unfall auf der A2 bei Braunschweig gegeben.

Braunschweig. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen zwischen Watenbüttel und Braunschweig-Hafen in Richtung Berlin. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr hat es einen Unfall auf der Autobahn 2 bei Braunschweig gegeben: Ein Citroën ist laut Polizeiangaben bei stockendem Verkehr auf einen LKW aufgefahren. Dabei wurde der Autofahrer leicht verletzt, Rettungskräfte versorgten ihn an der Unfallstelle. Wie die Verkehrsmanagementzentrale meldet, ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Berlin zwischen Watenbüttel und Braunschweig-Hafen.

Auto und LKW kollidieren

Wie die Polizei angibt, war der rechte Fahrstreifen für die Unfallaufnahme gesperrt – der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 8 Uhr begann ein Abschlepper mit der Bergung des kaputten Autos, gegen 9 Uhr soll der Verkehr wieder normal fließen.