Braunschweiger Wasserwelt – Preise steigen

Die Anpassung sei aufgrund gestiegener Löhne und Gehälter nötig, zudem seien die Energiepreise überproportional erhöht worden. Die Entgelte in den Hallenbädern Heidberg und Bürger-Bade-Park seien nicht betroffen.

Die 25-Meter-Halle des Hallenbades Heidberg samt Saunabereich werde derzeit neu gebaut. Das 50-Meter-Sportbecken stehe in dieser Zeit weiterhin zur Verfügung. Auch im Bürger-Bade-Park stünden mit der Schließung der Saunaanlage in der ersten Jahreshälfte 2020 einige Veränderungen an.

Der Preis für die Tageskarte im Freizeitbad Wasserwelt wird demnach um 30 Cent auf 6,50 Euro, der 90-Minuten-Tarif um 50 Cent auf 4,50 Euro angehoben. Der Preis für die Familientageskarte wird um 40 Cent auf 18,90 Euro erhöht. Das Parken auf dem Parkplatz des Freizeitbades bleibe jedoch weiterhin kostenfrei.

In der Sauna der Wasserwelt seien die Preise bereits im vorletzten Jahr nach Wochentagen differenziert worden. Dieses Preismodell werde weiter ausgebaut, der Eintritt von montags bis donnerstags ist künftig um 1,50 Euro günstiger als an den übrigen Wochentagen sowie an Feiertagen. Die Tageskarten kosten dann 18 Euro beziehungsweise 19,50 Euro.

Auch in den Sommerbädern erfolge eine Anpassung. Im Bürgerpark und Raffteichbad steigen die Preise für Tageskarten um 40 Cent auf 4,50 Euro, der Feierabendtarif erhöht sich von 3 Euro auf 3,20 Euro. Die Tageskarte im Sommerbad Waggum kostet künftig 30 Cent mehr und wird damit für 3,50 Euro verkauft. Die Preise für Schwimm- und Aquakurse sowie Wellnessanwendungen bleiben laut Stadtbad GmbH in allen Bädern stabil.

Die Wasserwelt werde zudem ab dem 29. November montags bis freitags bereits um 7 Uhr anstatt um 8 Uhr öffnen, in dieser Stunde stehe ausschließlich das Sportbecken zur Verfügung. Für diese neue Öffnungszeit werde ein neuer Kurzzeittarif eingeführt, 60 Minuten kosten dann 4 Euro.

Die wenig besuchten Randzeiten an Samstagen und Sonntagen würden ebenfalls angepasst. So schließe die Badewelt künftig freitags und samstags um 22 Uhr, sonntags um 20 Uhr. Die in der Saunawelt des Freizeitbades gesammelten Erfahrungen nehme die Stadtbad GmbH zum Anlass, auch hier Anpassungen vorzunehmen. So werde die Öffnungszeit freitags und samstags um jeweils 30 Minuten auf 22.30 Uhr verkürzt.

Eine ausführliche Version der neuen Entgeltordnung ist unter www.stadtbad-bs.de im Internet einzusehen.