Braunschweig. Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall mit geparkten Fahrzeugen kam es am Dienstag kurz nach 9 Uhr in der Weststadt.

78-Jährige fährt in Braunschweig gegen mehrere Fahrzeuge

Eine 78-jährige Frau war demnach nach Polizeiangaben mit ihrem Wagen auf der Illerstraße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr sie dort vorwärts gegen ein geparktes Auto.

Anschließend legte die ältere Dame den Rückwärtsgang ein, verwechselte offensichtlich Bremse und Gaspedal und schlug das Lenkrad dann auch noch in die falsche Richtung ein.

So kam es zu einer Kollision mit einem weiteren Fahrzeug. Durch die Wucht wurde dieses noch auf das nächste Auto geschoben, so die Polizei weiter. Der unfallverursachende Wagen fuhr schließlich in zwei Zäune und kam dort zum Stehen.

Eine 85-jährige Radfahrerin, die in diesem Moment am Unfallgeschehen vorbeifuhr, wich der Unfallfahrerin aus und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren

1000 Euro.