Zugausfälle zwischen Braunschweig und Salzgitter

Die Anzeigetafel in der Haupthalle im Hauptbahnhof in Braunschweig.

Seit Montag bis Freitag, 1. November, fallen die Züge der Linie RB 48 zwischen Braunschweig und Lebenstedt und in der Gegenrichtung aus. Dies teilt die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung mit. Grund sind Mängel an den Gleisen, wie ein Sprecher der Bahn in Hamburg mitteilte.

Mit einem Messzug, der turnusmäßig Strecken abfährt, sei der Abnutzungs-Mangel festgestellt worden, erläuterte ein Sprecher. Ein Schienenschleifzug wird nun in den Nächten zu Mittwoch, zu Donnerstag und zu Freitag die Gleise wieder auf Vordermann bringen, kündigte er an.

Deutsche Bahn: Halbstundentakt fällt aus

Bis dahin unterliegen die noch verkehrenden Züge einem Tempolimit, da sie aufgrund der mängelbedingten erhöhten Reibung zu laut wären und auch ins Wackeln gerieten. Die Verspätung schätzt der Sprecher auf etwa jeweils 20 Minuten ein. Die Verspätung ist auch der Grund dafür, dass die Linie RB 48 aus dem Fahrplan genommen wurde. „Alle Züge kriegen wir nicht durch“, so der Sprecher. Als Ersatz empfiehlt die Deutsche Bahn, die Züge der Linie RB 44 zu nutzen. Mit den Ausfällen ist die Strecke bis Mittwoch nur im Stundentakt ab 5.19 bis 23.19 Uhr (ab Braunschweig) beziehungsweise 5.15 bis 23.15 Uhr (ab Lebenstedt) zu erreichen, nicht mehr im Halbstundentakt. Freitagfrüh sei dann wieder alles wie gehabt, kündigt der Sprecher an.

Folgende Züge sind betroffen:

RB 48 Braunschweig → Salzgitter-Lebenstedt

RB 14262 um 05:51 Uhr

RB 14264 um 06:51 Uhr

RB 14266 um 07:51 Uhr

RB 14268 um 08:51 Uhr

RB 14270 um 09:51 Uhr

RB 14272 um 10:51 Uhr

RB 14274 um 11:51 Uhr

RB 14276 um 12:51 Uhr

RB 14278 um 13:51 Uhr

RB 14280 um 14:51 Uhr

RB 14282 um 15:51 Uhr

RB 14284 um 16:51 Uhr

RB 14286 um 17:51 Uhr

RB 14288 um 18:51 Uhr

RB 14290 um 19:51 Uhr

RB 14292 um 20:51 Uhr

RB 14294 um 21:51 Uhr

RB 48 Salzgitter-Lebenstedt → Braunschweig

RB 14261 um 05:49 Uhr

RB 14263 um 06:49 Uhr

RB 14265 um 07:49 Uhr

RB 14267 um 08:49 Uhr

RB 14269 um 09:49 Uhr

RB 14271 um 10:49 Uhr

RB 14273 um 11:49 Uhr

RB 14275 um 12:49 Uhr

RB 14277 um 13:49 Uhr

RB 14279 um 14:49 Uhr

RB 14281 um 15:49 Uhr

RB 14283 um 16:49 Uhr

RB 14285 um 17:49 Uhr

RB 14287 um 18:49 Uhr

RB 14289 um 19:49 Uhr

RB 14291 um 20:49 Uhr

RB 14293 um 21:49 Uhr