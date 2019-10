Dompfarrerin Katja Witte-Knoblauch wird Pröpstin in Helmstedt

Die Braunschweiger Dompfarrerin Katja Witte-Knoblauch (43) wird neue Pröpstin in Helmstedt. Die Propsteisynode hat sie am Dienstagabend im ersten Wahlgang einstimmig gewählt. Wie bereits berichtet, war sie die einzige Kandidatin. Witte-Knoblauch wird ihr neues Amt voraussichtlich im Februar 2020 antreten. Sie ist seit 2014 am Braunschweiger Dom tätig und verheiratet mit Bernhard Knoblauch, Pfarrer in Riddagshausen. Wie er gegenüber...