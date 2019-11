Präparierte Fleischwurst – Polizei Braunschweig warnt Hundehalter

Die Polizei warnt Hundehalter, bei Spaziergängen genau darauf zu achten, was am Wegesrand liegt. Ein 44-Jähriger hatte bereits am Mittwoch mitgeteilt, in Kralenriede möglicherweise Giftköder gefunden zu haben. Er übergab der Polizei ein paar Stückchen Fleischwurst, die mit einer bislang unbekannten Substanz gefüllt waren.

Mutmaßliche Giftköder aus Braunschweig werden untersucht

Die Polizei übergab die Proben zur Untersuchung dem Veterinäramt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass es sich hierbei um stark gesundheitsschädigende Stoffe handelt, wird es weitergehende Untersuchungen geben.

Hundehalter werden gebeten, mit ihren Tieren besonders darauf zu achten, was am Wegesrand liegt und was die Hunde möglicherweise fressen.

Hundehalter sollten bei Giftködern Polizei einschalten

Wenn es zu Erkrankungen der Hunde kommt, die auf eine solche Vergiftung zurückzuführen sind, sollte bei der Polizei eine Anzeige erstattet werden.

Auch Hinweise auf Personen, die gesundheitsschädigende Produkte am Wegesrand auslegen, nimmt die Polizei entgegen.