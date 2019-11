BMW-Fahrzeuge in Braunschweig im Visier der Autoknacker

Achtung: BMW-Fahrzeuge im Visier der Autoknacker in Braunschweig! In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden, wie die Polizei Samstagmorgen meldet, insgesamt vier BMW aufgebrochen. Dabei wurden laut Polizei zielgerichtet die Lenkräder mitsamt Airbag fachgerecht demontiert und gestohlen. Die aufgebrochenen Wagen waren in den Straßen Im Emmerfeld, Buchfinkweg, Am Meierhof und Diestelbleek geparkt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0531/476-2516.

