Diebe brechen in Braunschweig BMW auf und stehlen Lenkräder

In der Nacht zu Donnerstag waren die Autoaufbrecher laut Polizeibericht in Mascherode unterwegs. Hier wurden aus vier Fahrzeugen in den Straßen Schmiedeweg, Alter Rautheimer Weg und Am Kleinen Schafkamp die Lenkräder entwendet.

Ebenfalls am Donnerstag meldeten sich zwei Autobesitzer aus Gliesmarode. Sie hatten ihre Fahrzeuge letztmalig am Dienstag benutzt. Am späten Donnerstagnachmittag fiel den beiden dann der Diebstahl der Lenkräder auf.

In der Nacht zu Freitag waren dann der Wolfshagenweg und die Elsa-Neumann-Straße Ziele der Täter. Es wurden insgesamt drei Fahrzeuge der Marke BMW aufgebrochen und die Lenkräder gestohlen.

Der Gesamtschaden liegt inzwischen bei mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Braunschweig bittet Personen, die im Zusammenhang mit den Diebstählen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter (0531) 476-2516 zu melden.