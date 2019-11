Narren regieren im Rathaus – Prinz Rajko I. schwingt das Zepter

Die Narren sind los. Sie haben pünktlich zum Beginn der „5. Jahreszeit“ am 11.11. die Regierung im Braunschweiger Rathaus übernommen. Oberbürgermeister Ulrich Markurth übergab am Montag in der Dornse des Altstadtrathauses wehklagend Rathausschlüssel und Stadtsäckel an die Karnevalisten....