Ladendieb schlägt in Braunschweig einem Detektiv ins Gesicht

Ein bislang unbekannter Dieb flüchtete am Mittwochvormittag und schreckte dabei auch vor Gewalt nicht zurück. Der Wie die Polizei mitteilte, beobachtete der 22-jährige Ladendetektiv eines Geschäftes am Bohlweg gegen 10.35 Uhr einen 35 bis 40 Jahre alten, etwa 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann, wie er ein Parfüm in seinen schwarzen Kapuzenpullover steckte. Als der Unbekannte, der eine schlanke Statur hat und einen schwarzen Dreitagebart trug, den Laden verließ, sprach ihn der Ladendetektiv auf dem Waisenhausdamm an.

Zunächst kam es zu einem lautstarken Streit. Schließlich schlug der Verdächtige, der mit einer Blue Jeans, einer schwarz/weiß/blauen Regenjacke und einem schwarzen Cap mit weißem Aufdruck bekleidet war, dem Detektiv ins Gesicht und flüchtete in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße.

Wer das Geschehen beobachtet hat und Hinweise auf die Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Mitte unter der Rufnummer (0531) 476-3115 in Verbindung zu setzen. red